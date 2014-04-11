企业结盟：Etihad Airways将对意大利Alitalia航空公司提出投资意向书

路透罗马4月11日 - 熟知内情的消息人士说，Etihad Airways将在未来数日内对陷入亏损的航空公司Alitalia提出投资意向书。此前在一场与意大利总理的会议之后，协商取得进展。

Alitalia仰赖政府去年的5亿欧元纾困方案而一息尚存，但必须尽速找到满手现金的合伙人来改造其航线网络，否则可能面临禁飞的命运。

消息人士周五说，Etihad考虑向Alitalia投资最多5亿欧元，其中的3.50亿欧元将做为用于收购49%股权。

Etihad提出的条件包括裁员2000个，其中半数是正职员工，另外的1千人将适用政府的临时解聘计划。Alitalia旗下有14,000名员工。

Etihad也在向Alitalia的债权人探询重组后者4亿欧元债务的可能性。债权人包括Intesa Sanpaolo 和意大利裕信银行(UniCredit) 。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)