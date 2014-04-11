企业结盟：Etihad Airways将对意大利Alitalia航空公司提出投资意向书

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透罗马4月11日 - 熟知内情的消息人士说，Etihad Airways将在未来数日内对陷入亏损的航空公司Alitalia提出投资意向书。此前在一场与意大利总理的会议之后，协商取得进展。
Alitalia仰赖政府去年的5亿欧元纾困方案而一息尚存，但必须尽速找到满手现金的合伙人来改造其航线网络，否则可能面临禁飞的命运。
消息人士周五说，Etihad考虑向Alitalia投资最多5亿欧元，其中的3.50亿欧元将做为用于收购49%股权。
Etihad提出的条件包括裁员2000个，其中半数是正职员工，另外的1千人将适用政府的临时解聘计划。Alitalia旗下有14,000名员工。
Etihad也在向Alitalia的债权人探询重组后者4亿欧元债务的可能性。债权人包括Intesa Sanpaolo 和意大利裕信银行(UniCredit) 。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。