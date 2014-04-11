全球贵金属：印度2013/14年金银进口下滑40%--政府消息人士

路透新德里4月11日 - 印度一位贸易部门消息人士周五称，印度黄金与白银进口在2013/14年下滑40%至334.6亿美元。此前该国政府出台了一系列限令，以遏制经常帐赤字扩大。

但这位不希望具名的消息人士对路透表示，金银进口减速势头在3月放慢，较上年同期减少17.27%至27.6亿美元。