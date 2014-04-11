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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:05 BJT

新兴汇市：韩元本周表现亮眼，但印尼卢比因大选结果下跌

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.66 101.53 -0.13 +3.56 105.28

坡元 1.2480 1.2500 +0.16 +1.22 1.2632

台币 30.132 30.130 -0.01 -0.60 29.950

韩元 1035.40 1040.20 +0.46 +1.93 1055.40

泰铢 32.28 32.20 -0.25 +1.80 32.86

菲律宾披索 44.31 44.31 +0.00 +0.21 44.40

印尼卢比 11410.00 11350.00 -0.53 +6.57 12160.00

印度卢比 60.26 60.07 -0.32 +2.56 61.80

马币 3.2360 3.2230 -0.40 +1.22 3.2755

人民币 6.2111 6.2125 +0.02 -2.53 6.0539

(完)

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