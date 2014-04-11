新兴汇市：韩元本周表现亮眼，但印尼卢比因大选结果下跌

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.66 101.53 -0.13 +3.56 105.28
坡元 1.2480 1.2500 +0.16 +1.22 1.2632
台币 30.132 30.130 -0.01 -0.60 29.950
韩元 1035.40 1040.20 +0.46 +1.93 1055.40
泰铢 32.28 32.20 -0.25 +1.80 32.86
菲律宾披索 44.31 44.31 +0.00 +0.21 44.40
印尼卢比 11410.00 11350.00 -0.53 +6.57 12160.00
印度卢比 60.26 60.07 -0.32 +2.56 61.80
马币 3.2360 3.2230 -0.40 +1.22 3.2755
人民币 6.2111 6.2125 +0.02 -2.53 6.0539
(完)
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路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。