亚洲橡胶：东京期胶连续第四周下跌，受到中国需求放缓的压力

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓

路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。