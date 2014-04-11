亚洲橡胶：东京期胶连续第四周下跌，受到中国需求放缓的压力

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透东京4月11日 - 指标东京期胶周五连续第四周下滑，对于最大买家中国需求放缓的担忧挥之不去。
东京工业品交易所(TOCOM)指标9月合约 下跌2日圆或0.9%，结算价报每公斤213.7日圆。
该合约本周下跌4.2%，过去四周累计跌幅已达11%。
日股挫至六个月低位，且创下2011年3月海啸以来最大周度跌幅，此前美国科技股暴跌引发动能交易者的抛盘。
“成交量仍低。供需面不是很均衡，而且库存增加，造成供应过多，”经纪商Okato Shoji研究部经理Kaname Gokon说。
上海期交所主力9月合约 下跌190元人民币，收报每吨15,010元。
新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤177.50美分，下跌2.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。