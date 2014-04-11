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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:02 BJT

亚洲橡胶：东京期胶连续第四周下跌，受到中国需求放缓的压力

路透东京4月11日 - 指标东京期胶周五连续第四周下滑，对于最大买家中国需求放缓的担忧挥之不去。

东京工业品交易所(TOCOM)指标9月合约 下跌2日圆或0.9%，结算价报每公斤213.7日圆。

该合约本周下跌4.2%，过去四周累计跌幅已达11%。

日股挫至六个月低位，且创下2011年3月海啸以来最大周度跌幅，此前美国科技股暴跌引发动能交易者的抛盘。

“成交量仍低。供需面不是很均衡，而且库存增加，造成供应过多，”经纪商Okato Shoji研究部经理Kaname Gokon说。

上海期交所主力9月合约 下跌190元人民币，收报每吨15,010元。

新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤177.50美分，下跌2.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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