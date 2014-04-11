中国金融：中国人行正加紧制定关于促进互联网金融健康发展的指导意见

路透北京4月11日 - 中国人民银行条法司司长穆怀朋透露，央行正在会同有关部门加紧制定《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，这份意见作为“顶层设计”，将成为中国互联网金融监管体系的制度基础。

新华社周五援引他在新一代信息技术产业发展高峰论坛上的讲话称，对互联网金融从业机构仍然要实行必要的监管，不过不应管得过死，要留出发展的空间，监管力度要适度。但是留有发展的空间，并不是要留有监管的空白。

“从当前的情况看，一些互联网金融从业机构的运作模式和业务流程，可能“越界”进入法律上的灰色地带。一些创新产品和业务，尚未有权威机构对其安全性进行充分的检测和认证。”穆怀朋称，从整体上看，现有法律规则还没有对互联网金融机构的属性作出明确定位，有些从业机构的业务活动也还没有专门的法律法规进行有效规范。

前不久中国人民银行暂停二维码支付和虚拟信用卡业务，引起外界对中国遏制互联网金融创新的质疑。

穆怀朋指出，第三方支付、Ｐ２Ｐ网络借贷（个人网络借贷）、股权众筹融资以及网上基金销售等业务的本质内容，仍然是传统金融所处理的支付、借贷、股权融资和投资的业务。因此，可以在现有的金融监管部门的职能框架内，对互联网金融实行分类监管。

他认为，互联网金融从业机构急需建立和完善公司治理。实践中，一些互联网金融从业机构片面追求业务拓展和盈利能力，采用了一些有争议、高风险的交易模式；有些变相建立资金池，吸收存款，提供担保；有些没有建立客户身份识别、交易记录保存和可疑交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱和诈骗等违法活动创造条件。

“还有一些互联网企业不注重内部管理，信息安全保护水平较低，存在客户个人隐私泄露风险。对于这些问题，互联网金融从业机构要高度重视，严格管理。”他称。