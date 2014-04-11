博鳌论坛：上海自贸区上半年应会推出监管框架，建立自贸账户体系--官员

路透博鳌4月11日 - 中国上海自贸试验区管委会副主任朱民周五称，将积极推进自由贸易账户体系，市场期望很高但难度也较大，因为会牵扯到金融风险的防范。今年上半年，应该会推出监管初步框架。

他在博鳌论坛上并称，上海自贸区的开放是基于监管水平的，包括事中事后的监管都是为进一步的扩大开放做准备的，会有进一步的技术和制度支撑。

未来半年左右，上海自贸区总体方案的四个方面都会进一步创新开放。具体而言，在投资领域，负面清单进一步优化、缩短；在贸易监管领域，提高贸易监管的效率和监管的模式，重点是推单一窗口的建设和分离监管；在金融领域，尽快推出账户管理体系；在监管体系方面，初步框架已经设立出来了，上半年应该会推出来。

“在金融领域应该是尽快，但是时间表也不是能够100%确定的，就是要推出账户管理体系，这是金融管理的基础设施，没有这个基础设施，金融开放等于是盲人摸象，”他说。

朱民并表示，第一轮投资领域管理扩大开放的创新措施，目前绝大多数都已落地，也已经形成了以备案为主的外资审批管理。

他披露的细节是，上海自贸区试验以来，民营企业占新注册企业的比例为60%左右。当前唯一尚未落地的首轮投资管理创新措施是有限牌照银行，这是银行体系分类监管方式的转变，目前他们正在让更多民营资本加入，推进这一条措施的落地。