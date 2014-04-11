博鳌论坛：上海自贸区上半年应会推出监管框架，建立自贸账户体系--官员

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透博鳌4月11日 - 中国上海自贸试验区管委会副主任朱民周五称，将积极推进自由贸易账户体系，市场期望很高但难度也较大，因为会牵扯到金融风险的防范。今年上半年，应该会推出监管初步框架。
他在博鳌论坛上并称，上海自贸区的开放是基于监管水平的，包括事中事后的监管都是为进一步的扩大开放做准备的，会有进一步的技术和制度支撑。
未来半年左右，上海自贸区总体方案的四个方面都会进一步创新开放。具体而言，在投资领域，负面清单进一步优化、缩短；在贸易监管领域，提高贸易监管的效率和监管的模式，重点是推单一窗口的建设和分离监管；在金融领域，尽快推出账户管理体系；在监管体系方面，初步框架已经设立出来了，上半年应该会推出来。
“在金融领域应该是尽快，但是时间表也不是能够100%确定的，就是要推出账户管理体系，这是金融管理的基础设施，没有这个基础设施，金融开放等于是盲人摸象，”他说。
朱民并表示，第一轮投资领域管理扩大开放的创新措施，目前绝大多数都已落地，也已经形成了以备案为主的外资审批管理。
他披露的细节是，上海自贸区试验以来，民营企业占新注册企业的比例为60%左右。当前唯一尚未落地的首轮投资管理创新措施是有限牌照银行，这是银行体系分类监管方式的转变，目前他们正在让更多民营资本加入，推进这一条措施的落地。
原外经贸部副部长龙永图在同一场合称，上海自贸试验区以后的工作，两大创新是关键，即金融和投资体制创新。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 毕晓雯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。