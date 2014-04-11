《综述》供给压力下中国新债市场”挑肥拣瘦“，收益率曲线或由陡变平

* 中国新债供给高峰再袭，中短债相对偏多

* 一年国债绝对收益偏低，机构定位分歧较大

* 短期资金面宽松对短端金融债需求提供支撑

* 机构追求更高收益，致短期国债和金融债结果迥异

* 缴税干扰因素下，料未来现券收益率曲线或将由陡变平

作者 吴芳

路透上海4月11日 - 在近期面临密集新债供给压力下，中国国债和金融债一级市场发行遭遇机构”挑肥拣瘦“，招标结果迥异。市场人士表示，宽松资金面背景下，机构对现券中短端收益要求更高，致偏低收益的国债需求遇冷，而中短端金融债则因收益更高，需求相对稳定。

他们并认为，随着中下旬地方债等的发行，将逐步对二级市场形成压力；而当前缴税等因素致流动性预期谨慎，则对中短债需求形成压制，现券收益率曲线料将由陡变平。

“短债需求好点，资金面也不错，长债大家都看不清，不敢碰，也没办法，安全第一。 ”国海证券债券研究员黄诗诚认为，从这周新债发行倍数来看，金融债需求似乎好一点，而其与国债发行规模太大也有关系。

财政部周五招标的一年期国债中标利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。

而下午口行债招标结果显示需求相对较好。对此，北京一参与投标的交易员表示，口行债近4倍的投标倍数，需求算是很不错了。

业内人士周五透露，进出口银行下午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为5.25%，低于此前预测均值5.30%；边际中标收益率为5.2624%，投标倍数为3.93倍。

对于国债和金融债一级市场需求差异，东莞银行金融市场部陈龙认为，一年国债主要是上午投的，大家对通胀数据CPI还报有幻想，而口行下午投的，市场已经比较明朗了。且国债加权利率和边际利率利差较大，因资金成本上升和供给冲击使之成为鸡肋，不过未来应该会所有走强。

今日银行间现券二级市场延续暖意，定位分歧导致的一年国债结果并未影响现券表现，且供给压力暂未对债市造成较大冲击，短券成交仍旧热络，而中长端部分品种亦有下探。

银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。

**短期供给压力仍难减轻，收益率曲线有望平坦化**

近期新债发行供给增多，除本周初已结束发行的200亿元国开债、280亿元国债及100亿元农发债之外，今日更是三期新债齐发，包括280亿元一年期国债、60亿元进出口债及国开行60亿元交易所债；而下周截止目前已出公告的新债供给已达近千亿元。

对于新债供给对现券二级市场的影响，上海一券商交易员认为，仍不能脱离于资金面变化，若资金仍相对宽松，供给冲击相对不甚明显，但若流动性收紧，供给压力将令二级市场收益率逐步走升。

黄诗诚亦表示，当前短期资金宽松，而宏观经济预期较差，未来经济下行幅度尚不确定，因此预期不够明朗，多数机构交投情绪比较纠结，致当前短端品种和长端品种期限利差拉得较宽。

以国开行金融债为例，当前一年期和10年期国开利差在近90bp附近，而此前平均利差约70-80bp附近。

他并认为，市场对于后续供给增加还是比较敏感的，之前的专项金融债和铁道债出来二级市场收益率就上了一波，未来净供给量可能继续增加，在逐渐消化上半年配置需求之后，供给的冲击力可能会逐步加大 。