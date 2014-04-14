台湾货币市场：4月14日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,142.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行2年期定期存单，金额100亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)1,562.75亿台币：
04/15 962.50亿台币
04/16 834.00亿台币
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。