中国证券：IPO申报窗口并未关闭，发行人应理性选择融资场所--证监会

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透上海4月11日 - 在中国证监会发表针对A股首次公开发行（IPO）政策有最新表态后，市场有担忧新股申报窗口再次关闭。中国证监会新闻发言人周五表示，IPO申报窗口并未关闭，不过亦提醒发行人应理性选择融资场所，充分利用多层次资本市场解决融资问题。
目前逾600家公司向证监会递交IPO申请，按以往上市进程，需要1－2年才能消化这些存量。3月底证监会发布相关监管问答，建议企业合理把握申报时间，鼓励企业通过新三板挂牌、境外上市等其他方式融资发展。
“上述监管问答是...建议性答复，不具强制性，不意味着IPO窗口关闭。”他说。
他还指出，证监会谨慎提醒发行人和保荐机构切实考虑当前阶段的特殊情况，审慎统筹，理性选择融资场所，避免过度集中在已经拥堵的首发渠道，影响公司发展进程。对于确拟首发融资的，建议合理把握申报时间，避免增加企业的成本和负担。
在暂停一年多后，A股IPO在今年1月重启。不过首批48家IPO公司发行完后，因拟上市公司需年报审计以及国内新股发行制度的进一步完善，自2月初起国内新股审批及发行再度暂停。（完） (发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。