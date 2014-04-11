版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:31 BJT

欧洲个股：大众汽车3月集团销量较前月增7.6%，创逾一年来最高增幅

2月欧洲汽车销量连续第六个月增加，因葡萄牙、西班牙和意大利经济逐步复苏提升广为人知的汽车品牌需求。

欧盟3月汽车销量定于4月17日公布。

大众汽车表示，1月-3月公司西欧的销量增加8.2%至51.66万辆，该数字不包括德国本土，而德国的销量增加7.9%至28.28万辆。大众汽车在中国的销量升高14.5%至88.07万辆。(完)

(编译 张明均/田建华; 审校 张明钧/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐