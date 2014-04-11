全球金市：金价走低，但可能创出一个月最大单周涨幅

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
“金价的交投区间升高，但除非今晚能收在1,325美元之上，否则我认为金价不太可能守住涨幅，”GoldSilver Central驻新加坡董事Brian Lan表示。
“若金价跌破1,300，我们会看到实货需求回升。”
周四，Nasdaq股市创2011年8月以来最大单日跌幅，增强了黄金的避险魅力。日股周五跌至六个月低点，而大部分亚洲股市也走软。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量减速放缓，下降约0.26吨，本周稍早减少了2.7吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 李春喜/王洋)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。