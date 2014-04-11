全球金市：金价走低，但可能创出一个月最大单周涨幅

“金价的交投区间升高，但除非今晚能收在1,325美元之上，否则我认为金价不太可能守住涨幅，”GoldSilver Central驻新加坡董事Brian Lan表示。

“若金价跌破1,300，我们会看到实货需求回升。”

周四，Nasdaq股市创2011年8月以来最大单日跌幅，增强了黄金的避险魅力。日股周五跌至六个月低点，而大部分亚洲股市也走软。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量减速放缓，下降约0.26吨，本周稍早减少了2.7吨。(完)

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