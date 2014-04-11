《中国债市每日综述》国债招标意外难阻现券走强，宽资金仍主导市况

* 宽资金推现券收益率继续下行

* 一年国债招标意外影响有限

* 资金面平稳度过缴税考验问题不大

* 但新债供给压力居高不下，债市料震荡偏强

路透上海4月11日 - 中国银行间市场周五现券收益率继续下行，IRS亦同步走低；尽管一年国债招标出现未达计划发行规模的意外，但对二级市场影响有限；宽资金仍主导市况，整体买盘不错，成交主要集中在三年和五年品种上。

市场人士指出，3月物价数据与此前预期相近，对债市影响甚微；而一年国债未达到预定发行量，主要是由于绝对收益偏低，市场对其定位分歧较大并分散投标，而投标规则的技术性限制致很多标位无效，其实际需求情况并不算弱，因此对市场心理冲击有限。

他们并认为，短期内充裕的流动性仍是支撑债市表现的主要因素，尽管接下来还将面临缴税等压力，但结合当前资金宽裕程度以及央行态度看，此次考验有望平稳渡过。不过，考虑到供给压力仍居高不下，债市料将延续震荡偏强的格局。

“总体在往下走，续发的140004成交在3.995%返(手续费)，昨天在4.015%返，新发的1年国债也到了3.57%返。金融债3年国开最低成交在5.25%，昨天5.29%。”广发银行交易员吴思捷称。

财政部上午招标的一年期国债中标利率3.63%，高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。

吴思捷谈到，由于国债一年和三年的期限利差较大，因此市场对于今天一年国债的定位分歧本就不小，“如果根据曲线估值来看，中标利率偏高，但如果从期限利差角度看，中标利率挺低的，我觉得是大家投的太散了，实际需求还是挺好的。”

他认为，目前现券总体是受到资金面的推动，但还没有形成趋势，要看缴税的影响有多大，个人认为应该可以平稳度过。

中国3月CPI同比涨幅高于前月但仍属温和，基本符合市场预期。分析师多认为，在经济增长动力减弱之时，通胀仍不会构成威胁，预计年内都将控制在目标之内。

中国国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

剩余期限约4.75年的固息国债 最新成交对应收益率4.11%，上日尾盘为4.15%。剩余期限约2.76年的固息国开债 最新成交对应收益率5.26%，上日尾盘为5.29%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.384元，较上日结算价升0.152元，或0.16%。

**资金面风平浪静**

银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响亦不会令流动性过分承压。

“感觉市场情绪对下一步财税缴款的冲击并没特别的担心，目前一个月以内期限供给都还说得上充裕就说明一定问题，”上海一券商交易员称。

她认为，资金面松紧很大程度是掌握在央行手里，与去年相比较，央行对流动性操作的手法更趋温和，整体上维持流动性平衡，面对关键时点会灵活出手，这也增强了机构的信心。

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

据路透测算，下周将有合计2,260亿元正回购到期。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,877.70亿元，较上日的7,524.87亿元略增；其中隔夜品种成交6,971.47亿元，上日为6,524.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7337 2.7372 -0.35 6,971.47

七天 3.7488 3.7071 +4.17 606.80

14天 3.6982 3.7166 -1.84 114.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7850 3.2250 -144.00 2,585.98

七天 2.1100 3.1650 -105.50 312.36

14天 3.1100 3.3400 -23.00 34.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.8000 -2.00 --

七天 3.7300 3.7800 -5.00 --

14天 3.7100 3.7500 -4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7500 2.7400 +1.00 --

七天 3.7010 3.7080 -0.70 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --