全球经济：2013年工业国家薪资税负再度上升--OECD

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
不过，OECD各成员国的数据，并未显示就业与薪资税负之间有明显关联。
比利时的税负比例最高，去年达55.8%，但该国去年的失业率仅略微高于OECD均值。
德国的税负是第二高，为49.3%，但德国失业率在OECD中为第四低。
OECD统计学家Maurice Nettley指出，就业与税负之间缺乏直接关联，可能是由于各成员国的经济情况差异巨大，还有许多其他因素在发挥影响。
然而，OECD在其年度调查报告--“薪资征税”中指出，自2007年以来有一个群体的税负在下降，即有孩子的低收入工作者，他们的税负相较于平均水平和较高收入群体，呈现出相对的下滑。(完)
(编译/审校 蔡美珍/高琦/张明钧)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。