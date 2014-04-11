全球经济：2013年工业国家薪资税负再度上升--OECD

不过，OECD各成员国的数据，并未显示就业与薪资税负之间有明显关联。

比利时的税负比例最高，去年达55.8%，但该国去年的失业率仅略微高于OECD均值。

德国的税负是第二高，为49.3%，但德国失业率在OECD中为第四低。

OECD统计学家Maurice Nettley指出，就业与税负之间缺乏直接关联，可能是由于各成员国的经济情况差异巨大，还有许多其他因素在发挥影响。

然而，OECD在其年度调查报告--“薪资征税”中指出，自2007年以来有一个群体的税负在下降，即有孩子的低收入工作者，他们的税负相较于平均水平和较高收入群体，呈现出相对的下滑。(完)