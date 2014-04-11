欧元债市：意大利公债标售收益率创出纪录低位，筹资达72亿欧元

企业并购：黑石将斥资约20亿美元买下EagleClaw Midstream
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
意大利2016年12月到期的三年期公债标售收益率创纪录新低0.93%，一个月前为1.12%。本次标售投标倍数为1.4倍，3月时为1.5倍。
意大利同时标售的七年期公债收益率为2.44%，低于前次标售的2.71%，同时也是这个最近才开始发行券种的最低水准。
2021年到期公债的投标倍数约为1.5倍，低于上月的1.6倍。
2044年到期的30年期公债平均得标利率为4.27%，低于2月标售同天期券种的4.59%，投标倍数为1.5倍，高于前次的1.4倍。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)