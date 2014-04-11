欧元债市：意大利公债标售收益率创出纪录低位，筹资达72亿欧元

意大利2016年12月到期的三年期公债标售收益率创纪录新低0.93%，一个月前为1.12%。本次标售投标倍数为1.4倍，3月时为1.5倍。

意大利同时标售的七年期公债收益率为2.44%，低于前次标售的2.71%，同时也是这个最近才开始发行券种的最低水准。

2021年到期公债的投标倍数约为1.5倍，低于上月的1.6倍。

2044年到期的30年期公债平均得标利率为4.27%，低于2月标售同天期券种的4.59%，投标倍数为1.5倍，高于前次的1.4倍。(完)

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