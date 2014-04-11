路透基点：北控水务寻求1.20亿美元B部分贷款--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，多家银行正在争取北控水务集团有限公司1.20亿美元B部分贷款的牵头工作。北控水务是北京控股有限公司的子公司。

消息人士表示，此次融资是一笔A/B贷款的一部分，此前亚洲开发银行已经提供了1.20亿美元的10年期A部分贷款。

贷款资金将用在中国境内的多个项目上。

2011年3月，北控水务曾签署13亿港币(1.68亿美元)的五年期俱乐部贷款，当时有四家银行参贷，分别是星展银行、中国农业银行、汇丰和恒生银行。贷款利率较香港银行同业拆息加码205个基点。

2013年9月，这笔贷款的一部分在二级市场以99.5%面值的价格转售。

北京控股也曾在2013年11月进入市场，办理60亿港元五年期贷款案。利率为Hibor加码184个基点，最高综合收益205个基点。(完)