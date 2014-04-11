路透基点：北控水务寻求1.20亿美元B部分贷款--TRLPC

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，多家银行正在争取北控水务集团有限公司1.20亿美元B部分贷款的牵头工作。北控水务是北京控股有限公司的子公司。
消息人士表示，此次融资是一笔A/B贷款的一部分，此前亚洲开发银行已经提供了1.20亿美元的10年期A部分贷款。
贷款资金将用在中国境内的多个项目上。
2011年3月，北控水务曾签署13亿港币(1.68亿美元)的五年期俱乐部贷款，当时有四家银行参贷，分别是星展银行、中国农业银行、汇丰和恒生银行。贷款利率较香港银行同业拆息加码205个基点。
2013年9月，这笔贷款的一部分在二级市场以99.5%面值的价格转售。
北京控股也曾在2013年11月进入市场，办理60亿港元五年期贷款案。利率为Hibor加码184个基点，最高综合收益205个基点。(完)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。