基金观点：中国开放资本市场决心有助A股加入MSCI国际指数--施罗德

路透香港4月11日 - 施罗德投资 周五称，中国即将推出中港股市双向交易机制（沪港通），反映出监管层开放国内资本市场决心，有助于将来A股晋身国际投资者注意的MSCI新兴市场指数。

施罗德大中华股票主管Louisa Lo在一份报告中称，沪港通的推出反映中国金融市场改革带来更大发展空间，也可视为中国政府锐意引导资本市场逐步开放。沪港通具体操作安排和推行有待落实，即时受惠者包括香港交易所、证券公司和经纪会，因两地融合初期市场成交量增加并有新的业务机会，对中国股票的投资者来说还具有长远意义。

“这是中国监管层扩大QFII（合格境外机构投者）和RQFII（人民币合格境外机构投者）之外，开放市场的重要一步，也为未来A股加入广受关注的MSCI新兴市场指数提供进一步条件。”她说。

国际指数编制机构MSCI明晟 此前宣布拟将中国的A股加入其知名指数--MSCI新兴市场指数 ，并已启动相关咨询程序，开始与市场参与者进行磋商，估计6月中旬将作出决定。

MSCI明晟董事总经理、亚太股市研究主管谢征傧对路透表示，在指数调整计划获得通过后，估计在一年内会有120亿美元资金将投向A股市场，不过海外投资者初期反馈对于这一计划持赞成或反对意见的大概各占一半。

施罗德并称，中港市场接轨有可能对个别股份价格带来影响，因投资者可以更容易套利，令AH股价差收窄。而内地与国际投资者可以投资国内和香港的蓝筹股，并扩濶投资机会，例如在内地上市的消费和服务板块，而香港上市的国际公司可为内地投资者提供多元化和亚洲以外的选择。

虽然沪港通带来多个正面影响，施罗德认为，执行十分重要，因此需要密切留意细节安排和进展。

中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。