更新版 1-IEA月报：调降2014年全球石油需求增长预估，受俄罗斯因素影响

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
供应预测下降的原因包括，较老的俄罗斯油田减产速度加快，以及哈萨克斯坦产量预估被下调；哈萨克斯坦的Kashagan巨型油田今年可能无法重启。
“虽然非OPEC供应增幅预计仍为数十年来最大，但增量预估有所下调，”报告称。
据IEA称，3月OPEC国家的日供应量减少89万桶，至2,962万桶，IEA表示，OPEC今年下半年将被迫增产。
“在供应远远谈不上充裕的情况下，OPEC产量必须要从3月水平向上提，”IEA称。
本周已发布的报告显示，OPEC维持2014年原油需求增量预估不变，日需求增量料仍为114万桶，而美国能源资料协会(EIA)将日需求增量预估提高了1万桶，至123万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/艾茂林/白云; 审校 张涛/张明钧/蔡美珍)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。