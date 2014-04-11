更新版 1-IEA月报：调降2014年全球石油需求增长预估，受俄罗斯因素影响

供应预测下降的原因包括，较老的俄罗斯油田减产速度加快，以及哈萨克斯坦产量预估被下调；哈萨克斯坦的Kashagan巨型油田今年可能无法重启。

“虽然非OPEC供应增幅预计仍为数十年来最大，但增量预估有所下调，”报告称。

据IEA称，3月OPEC国家的日供应量减少89万桶，至2,962万桶，IEA表示，OPEC今年下半年将被迫增产。

“在供应远远谈不上充裕的情况下，OPEC产量必须要从3月水平向上提，”IEA称。

本周已发布的报告显示，OPEC维持2014年原油需求增量预估不变，日需求增量料仍为114万桶，而美国能源资料协会(EIA)将日需求增量预估提高了1万桶，至123万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻