更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，整体市场资金宽裕

* 短率续处区间低位

* 整体市场资金宽裕

* 短票利率低档整理 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周五续处低位。市场人士认为，目前整体市场情势宽松，资金需求持续疲软，令短率依旧盘旋低档。

展望下周，银行间资金调度交易员表示，旬初银行间资金水位偏高急寻销钱管道，惟资金去化管道有限，仰赖央行扩大银行间隔夜拆款过剩资金冲销力道，而政府机关将从下周起至月底期间陆续还款300-400亿台币，料使原本偏滥的资金情势更为雪上加霜，下周短率料持续盘旋低档。

〞以前都会有人打电话来询价，今天都没人打电话来借钱。〞一位大型官股银行资金调度交易员说。

大型民营银行资金调度人士也指出，尽管提存期初银行间积极采取负数操作，但因去化管道有限，负数操作并不容易，下周时序迈入月中，市场预期月底当周前资金情势仍旧偏松，短率可望稳在既有区间低位。

另有银行交易员透露，外资汇入资金已转进股市，外银保管行资金去化压力稍有舒缓，令短率区间低位难再探低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收0.388%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.43%，亦与上日收盘价相同。

**短票需求热络**

短票市场方面，两位大型票券交易人士指出，周五例行性短票发票量略增，大致已于上日销售殆尽，主要受惠于短票需求热络，也带动短票利率盘旋低档。

展望下周，他们并表示，下周发票量将略少于本周，若劳退基金代操投信资金持续涌入短票市场，因而造成抢票的情况，不排除短票利率可能测试区间低位，然而部分银行仍坚持一个月天期短票成交利率在0.60%上方，推估短票利率续跌的空间已有限。

“短票利率更低当然更好，不过也要提防投信端提前解约走钱。”一位票券资金调度人士说。

另一位票券业交易员则乐观预期劳退基金代操投信的资金仍会持续涌进短票市场，等到台股大跌要进场的时候，资金才会提解。

此外，今日中油标售217天期短票79亿台币，得标利率区间落在0.715-0.73%。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，短天期短票则成交在0.58%，交投利率大致持平于上日；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，交投仍较上日略向区间低位靠拢。

台湾央行周五公布，共发行1,171亿台币存单，与今日存单到期金额1,160亿相较，存单发行余额增11亿。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，落点分别为周一2,142亿、周二962.5亿、周三834亿、周四3,360亿及周五3,629.5亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负265亿台币，至周日累计超额准备为933亿，加计前期1%的超额准备为1,991亿台币。

**RP利率持平上日**

债券市场附买回(RP)利率周五大致持于上日。本月上半旬市场资金宽裕情势不变，令今日RP市场利率得以维持在本周调降过后的稳定水准，少数仍承作在较高档利率的证券商，也寻求适当时机点缓步跟进调降。

展望下周，市场交易员认为，虽然预料下周资金情势依旧宽松，不过下周新券供给不多，加上本周以来证券商RP利率多数已经下调约1基点，下周若有意再行下调，预料将遭遇资金供给者--投信及寿险的强大阻力，目前以持平看待下周利率走势。

〞投信及寿险能接受的大概是一个月下调1基点，通常在月初，如果每个礼拜微调，他们压力会太大。〞一证券商交易员说。

不过另名证券商交易员指出，近来因台币兑美元 保持升值态势，外资汇入不少，令货币市场持续钱多。若下周台币升值态势不变，短率仍有机会受到带动而下滑。

票券商部分因资金缺口小，且库存券源不多，与投信及寿险承作的利率几无变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。