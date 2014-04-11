欧洲汇市：英镑下滑，但兑美元有望录得2月中以来最佳单周表现

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
英镑/美元 下跌0.1%至1.6765，周四曾触及1.6821，距离2月中创下的2014年内高点1.6823非常接近。尽管英镑周五走低，但仍有望录得近两个月以来的最佳单周表现。
英镑的涨势部分归因于英国数据强劲以及美元走软。在美联储会议记录反映出温和立场后，美元就回撤。
“我们看到美元有些反击，这对英镑走势有些影响，”FxPro的研究部主管Simon Smith说道，“英镑一直在走高，除非英国数据表现出人意外，否则英镑兑美元料限于1.67-1.6850的区间。”
交易商称，英镑贸易加权指数 的阻力位在约86.40，近期曾两次触碰又弹离该水准。
欧元/英镑 升0.15%至0.8285，延续自一个月低点0.82315的反弹之势。(完)
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路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。