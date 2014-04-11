欧洲汇市：英镑下滑，但兑美元有望录得2月中以来最佳单周表现

英镑/美元 下跌0.1%至1.6765，周四曾触及1.6821，距离2月中创下的2014年内高点1.6823非常接近。尽管英镑周五走低，但仍有望录得近两个月以来的最佳单周表现。

英镑的涨势部分归因于英国数据强劲以及美元走软。在美联储会议记录反映出温和立场后，美元就回撤。

“我们看到美元有些反击，这对英镑走势有些影响，”FxPro的研究部主管Simon Smith说道，“英镑一直在走高，除非英国数据表现出人意外，否则英镑兑美元料限于1.67-1.6850的区间。”

交易商称，英镑贸易加权指数 的阻力位在约86.40，近期曾两次触碰又弹离该水准。

欧元/英镑 升0.15%至0.8285，延续自一个月低点0.82315的反弹之势。(完)

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