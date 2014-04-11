中国基金：八成私募基金料今年交易规模将成长，并购交易增加--贝恩

路透上海4月11日 - 全球知名咨询公司贝恩最新报告显示，约八成在中国积极开展业务的私募股权投资基金预计，2014年的交易规模将有25%左右增长；而且近八成私募基金认为未来几年并购交易将明显上升。

贝恩2014年中国私募股权市场报告还指出，医疗、消费品和零售、高科技和IT服务将是大中华区最具吸引力的行业。而去年互联网和高科技行业的私募投资占到总量的近一半。

“中国依旧处于亚太市场的风口浪尖，宏观经济趋势以及更为理性的竞争有望带动新一轮的投资增长。”贝恩大中华区私募股权基金业务主席白伟历表示。

去年中国私募股权基金市场，无论是投资额、融资额，还是基金退出的规模，都出现了明显下降，例如大中华区募集基金规模下降65%，私募市场交易额和退出额均下降三成左右。