中国个股：*ST长油终止上市转入股转系统，上市公司退市将常态化

路透北京4月11日 - 中国上海证券交易所周五发布公告称，决定终止中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票“*ST长油” 上市交易。公司退市后将在股份转让系统进行转让，并按非上市公众公司的监管要求履行信息披露义务。

证监会微博新闻稿显示，公司终止上市后，如满足重新上市的条件，可根据相关办法提出重新上市申请。公司退市后，其公司治理、经营状况、股东权利等不因退市改变。

“从证监会的态度来讲，我想市场化、法制化、常态化肯定是上市公司退市制度改革的一个方向，所以肯定是要严格执行现在的退市制度。”证监会新闻发言人张晓军表示。

上交所公告称，*ST长油2010至2012年连续三年亏损，公司股票自2013年5月14日起暂停上市，现根据上交所规则终止其上市。自公告之日后的五个交易日届满的下一个交易日起，该股票进入退市整理期交易，并于退市整理期届满后的次日终止上市，上交所对其予以摘牌。

公告要求，退市整理期间，*ST长油及相关信息披露义务人仍应当遵守法律法规，并履行相关义务。上交所规定称，*ST长油应当立即安排股票转入场外交易市场的相关事宜，公司股票在退市整理期届满之日后的四十五个交易日内可以进入场外交易市场进行转让。

*ST长油2013年年度报告显示，2013年度归属于上市公司股东的净利润为-59.22亿元人民币，2013年末归属于上市公司股东的净资产为-20.97亿元。信永中和会计师事务所对该公司2013年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

欲了解公告详情，点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)