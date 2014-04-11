中国驻美大使淡化中美防长激烈对话

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透华盛顿4月10日（记者 Doina Chiacu） - 中国驻美大使崔天凯周四淡化了美国国防部长哈格尔与中国国防部长常万全本周在北京进行的激烈对话，并称赞中美两国的坦诚交谈。
“他（哈格尔）与中国国防部长进行了实质性的直接交流。我认为这可能不是一件坏事，可能是一件好事。”崔天凯说道。
崔天凯强调了中美军方进行交流的重要性。他在非营利机构美国和平研究所发表评论称：“将会进行更多交流。”
崔天凯表示，在领土完整问题上没有让步的空间，并敦促美国“互相尊重”中国的利益。
“我们与日本打交道的时间要比你们与日本打交道的时间长得多。”崔天凯礼貌地批评了主持人Stephen Hadley。
崔天凯同时巧妙化解了中国与一些邻国关系不佳的问题，他说道：“我们有那么多邻国，你们只有两个而已。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。