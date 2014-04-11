重发-《离岸人民币综述》沪港直通车将启航，跨境资金循环加速带动离岸发展

(重发以添加图表)

记者 李珊珊

路透香港4月11日 - 沪港直通车将在六个月后正式启航，标志着中国资本帐开放走出重要一步。藉着沪港资本市场管道联通，两地跨境资金将加速循环，从而以香港为中轴，带动周边离岸市场产生量变，进而质变。

离岸市场可期待的系列变化包括：香港本地居民将很快取消每日2万元人民币的兑换上限；随着跨境交易活跨跃，离岸外汇交易量将快速增长；汇率与利率波动度增加，进而带动利率及汇率衍生品进一步发展。

中国证监会与香港证监会周四中午联合宣布开展沪港两地股票市场交易互联互通机制，预计六个月后正式启动。在此机制下，内地机构及个人大户可投资于香港266档股票，而香港市场可投资上海A股逾500档股票。

中国证监会新闻发言人周五进一步厘清细节称，沪港通双向交易将统一用人民币结算。

“这个机制对于中国资本帐开放是项突破，以往的试点项目多是针对机构进行，这个是针对个人投资者，显示中国资本帐开放在逐步加速。” 星展银行经济师周洪礼说。

他指出，此有助于香港离岸资金池增长，但波动也会加大。＂每天两边进出的额度不可能相同的，（离岸）资金池会有波动，这是取消2万元兑换上限很好的机会。”

他所指的是，香港金管局总裁陈德霖去年10月时提出建议取消香港本地居民每日两万元人民币的兑换上限，并称已获得人民银行正面支持。

德意志银行大中华高级策略师刘立男在一份报告中亦提及，价值型的股票投资者的资金流动方向变动较为快速，在行情出现变化时，该类资金很可能会呈单向流出或流入。若未能获得其他如跨境结算、RQFII等资金流作平衡，规模相对小的香港离岸资金池较易出现流动性风险。

不过，她指出，试点初期设有单日上限，将可降低此种风险。

试点初期，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元人民币；港股通总额度为2,500亿元人民币，每日额度为105亿元人民币 。未来可视情况调整额度。

至2月底香港人民币存款约9,204亿元，一年前约在6,517亿元，平均每月增加224亿元。

周洪礼还指出，若此机制运作顺畅，不排除扩大至债券和其他产品，加速离岸人民币产品线的发展。然而，境内外跨境渠道拓宽，也意味着境内外流动性连动将加大，一直以来相对低的境外利率可能会向相对高的境内靠拢。

沪港直通车的实施细节还没有公布，金融市场人士指出，持有外币以及杠杆投资者，在投资股票的同时，也会将会把离岸／在岸汇差以及利差考虑进去，将令利率及汇的基差（basis spread）缩小，连动性升高。

德意志银行指出，这项机制立下了人民币国际化的里程碑，中国逐渐开放境内资本市场，相信能够激发对于人民币资产的需求，坚实人民币作为投资货币的基础。

“短期内对于人民币汇价影响较为有限，但资本市场开放衍生出的资产配置需求，长期将支持人民币升值。”刘立男说。

摩根士丹利资本国际（MSCI）上月表示，已启动将中国A股加入MSCI新兴市场指数的谘询程序，预料6月会有进一步决定。该公司表示，一旦A股加入MSCI新兴市场指数，最快可在2015年5月的半年度指数审视时执行。

德银预期，一旦A股纳入该指数，预料至2016年将为中国股市注入1,250亿美元（约当7,750亿元人民币）的资金活水。

中国目前资本市场开放透过以下渠道：人民币合格境外投资者(RQFII)、合格境外投资者（QFII），以及合格境内机构投资者（QDII）。迄今批出的额度；RQFII为2,005亿元人民币，QFII及QDII分别为535.78亿美元、865.93亿美元。

欲浏览中国资本市场开放渠道，请点选：(link.reuters.com/nav48v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 41,461.7 103

2. 渣打 33,703.5 95

3. 中国银行 10,843.1 9

4. 星展 10,582.5 28

5. 法巴 9,398.7 32

**本周市场动态**

--以资产计全球第一大银行--中国工商银行 表示，其新加坡分行在一季度完成人民币清算量达6.9万亿元，为2013年全年的2.7倍。这反映以新加坡为中心的离岸人民币业务快速增长。

--国际货币基金组织(IMF)表示，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升，并同内地监管机构合作，但称压力测试显示这些银行都能很好地消化可能出现的损失。

--全球最具多元化的衍生品市场芝加哥商品交易所（CME）近日推出《中国离岸人民币市场 (CNH)》报告，其中称，目前正评估是否要在2014年推出美元/离岸人民币（USD/CNH）期货期权。

--东亚银行 旗下的东亚中国与上海盛付通电子支付服务有限公司签署跨境电子商务人民币支付业务合作协议，成为上海自贸区内首家启动跨境电子商务人民币支付业务的外资银行。

--中国证监会主席肖钢于博鳌论坛上称，刚刚宣布启动的股市沪港通，为两市带来了新的资金来源，将增强两市竞争力；同时也会扩大香港离岸人民币使用量，帮助香港巩固国际金融中心的地位。

--韩国央行公布，截至3月底韩国境内银行人民币存款增加2.7亿美元，达到79亿美元，但本国银行的外汇存款减少32亿美元，降到362亿美元。 （完）