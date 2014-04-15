《市场讯号》全球物价逆QE而行可能预示经济长期低增长

作者 钟华

路透北京4月15日 - 中国总理李克强上周在博鳌论坛表态“不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策“，但所谓的“微刺激”已然在进行中，这可能最终使得中国政府再一次加入全球主要经济体刺激经济的行列。

中央政府惠出稳增长政策、地方投资冲动接力，无疑将助力中国短期经济成长处于“合理区间”。不过反思全球主要经济体实施大规模量化宽松政策（QE），至今已逾五年，但对经济成长的刺激效果并不如预期，这折射出包括中国在内的全球经济结构失衡、产能过剩等诸多问题仍在调整之中，并非能一蹴而就。

而全球物价增速还在延续长达数年的放缓态势，还可能预示着全球经济确实已经步入了一个较为长期的低增长时期，重获动能需要经过长期的经济社会结构调整，以及在科技进步、组织创新及管理优化等方面取得新的进展，并非简单量化宽松政策就能化解。

这个低增长时期源于全球日益严重的人口老龄化趋势，其中中国长期计划生育政策将使得未来人口老龄化尤其明显。这个趋势将使得全球储蓄和投资率下降，并促使经济增速相应放缓。

在这一大趋势中，过早退出QE和过强刺激投资，都可能动态恶化储蓄和投资的关系，即使推动短期通胀上行和经济回升，但反过来会对长期实体经济成长造成更严重的伤害。

2008年以来中国经济增长带来诸多后遗症即为佐证：中国1978-2012年间实际国内生产总值（GDP）成长24倍，而名义GDP成长143倍，13亿人口“未富先老”不乏有待改进之处。相反，经济“失去十年”的日本大众生活似乎并非如外界想象的失去十年。

**通缩压力**

提起通缩压力，首当其冲的就是欧盟。欧盟28国今年2月调和消费者物价指数（HICP）同比增速放缓至0.8%，较去年7月下降逾一半；欧元区18国降至0.7%，去年全年则为1.3%。

同样，包括34个经济体的经济合作与发展组织（OECD）统计CPI今年2月同比增速亦降至1.4%，较1月下降0.3个百分点。所幸的是，OECD核心CPI运行尚且较为稳定。

更让人忧虑的是全球生产者物价指数（PPI）走势。今年2月欧盟PPI同比跌幅扩大至1.1%；欧元区同比跌幅扩大至1.3%；0ECD同比下跌0.1%。尽管商品价格指数 和OECD的PPI环比近来走升，但是否已成趋势还待观察。

全球尤其是欧洲物价形势让人惴惴不安，因此OECD发出全球通胀持续下滑威胁经济复苏的警告。欧洲央行总裁德拉吉上周四亦重申，已准备开始量化宽松政策应对低通胀风险。

同样，作为非OECD成员的中国物价亦在放缓。尽管3月CPI同比增速由于食品大幅反弹有所回升，但核心CPI仍继续下行至1.5%，为去年8月以来的低位。而环比看，3月CPI环比折年率跌幅达到5.8%。

不仅如此，今年3月，与中国CPI走势较为一致的生活资料PPI已连续三个月负增长，为-0.2%，创2009年11月以来低位。而同期包括生活资料在内的整体PPI同比降幅扩大至2.3%，环比折年率降幅达到3.5%。

同样，长期居高不下的印尼、印度等经济体通胀也在迅速放缓，尤其是印度CPI同比增速已从去年11月11.5%降至今年2月的6.7%；批发物价指数（WPI）亦从去年11月的7.5%持续降至今年2月的4.68%。

当然，全球物价走势也需要关注美国。如今，美国日显全球经济复苏领头羊角色，住户部门去杠杆完成、失业率降低，财政自动减支负面拖累弱化，企业部门和产出扩张可能继续推动美国经济成长。然而，今年3月美国核心CPI和核心个人消费支出（PCE）同比增速均继续放缓，分别降至1.6%和1.1%的约三年新低。

从趋势看，美国核心CPI及核心PCE环比增速三个月移动平均值仍处于下行之中，并没有脱离全球物价下降的大趋势。根据OECD预测，美国2015年CPI年增长1.13%，今年为1.1%，仍与去年相当。

经过长逾五年大规模量化宽松政策刺激的美国似乎并无明显通胀压力，这可能根源于可支配收入增长不济。也就是说，没有收入提高，消费扩张难于“无米之炊”。

当然，银行信贷一直是美国消费的重要支撑，最近银行信贷显现加速扩张迹象，这明显优于欧元区信贷市场。联储公布的银行信贷及租赁融资环比折年率（经季节及假日调整）今年一季度达到5.2%，3月还升至8.5%，而去年四季度为2.3%。

欲浏览美国的银行信贷与消费信贷扩张关系图，请选点：link.reuters.com/meh58v

但这主要源于商业及工业信贷强劲扩张，消费信贷表现并非靓丽，其环比折年率（经季节及假日调整）3月为3.7%，一季度为2.6%，甚至低于去年四季度3.9%水平。也就是说，美国消费者还没有大举融资来消费，从而没有推动物价快速上升。

**储蓄与投资**

欧元区以及OECD国家物价增长放缓在近期引起投资者关注，但这轮物价放缓可能有更长的趋势性，这源于全球储蓄和投资增长都出现趋势性放缓。这可能也是全球持续逾五年的大规模量化宽松政策并没有推动通胀和经济快速增长的内在动因。

首先拓展对短期通胀考察。数据显示，以CPI和GDP缩减指数衡量的全球通胀分别从2011年的5.57%和5.0%峰值走跌；从更长时间区间看，如果平滑全球危机带来的剧烈扰动，这轮下跌趋势其实更早，始于2008年。

我们看到，自1997年亚洲金融危机后，两种方式度量通胀走势与GDP同比增速变化之间存在一致性，当前及未来通胀走势则意味着全球经济仍可能在低位徘徊。

欲浏览全球通胀与经济增长关系图，请点选：link.reuters.com/feh58v

那么，全球通胀和GDP增速在未来会发生1999年之前的反向走势吗？这种可能性较低。这一判断源于全球通胀，尤其是GDP缩减指数度量的全球通年胀增速往往会高于同期GDP增长，也就是说经济增长往往伴随着更高的通胀。

而全球通胀与增长的动力在于储蓄与投资。数据显示，1999年之前的全球通胀和全球储蓄与投资产生负缺口密切相关。这种储蓄与投资失衡，虽然可能推动短期通胀走升和经济回升，但反过来会伤害实体经济的长期成长。这和2008年全球金融危机以来的中国GDP增长和通胀的实际表现是一致的。

欲浏览全球通胀和储蓄投资失衡关系图，请点选：link.reuters.com/deh58v

上述关系图还显示出，1997年亚太金融危机与2008年全球金融危机，一定程度上是在修复全球储蓄与投资缺口的这种失衡；而1999年全球储蓄和投资失衡修复前，也能看到大量区域性金融危机频发。

与此同时，我们还看到，全球储蓄增速，以及能创造新储蓄的投资从2011年开始放缓，这带动GDP增速放缓。世界银行数据计算显示，1976年以来的全球储蓄投资年增速与全球GDP年增长趋势较为一致性，而且近年来三者同步关系还在增强。

欲浏览全球储蓄及投资增速与经济增长关系图，请点选：link.reuters.com/ceh58v

上述全球低通胀、储蓄与投资增速放缓，可能昭示着全球经济确实已经步入了较为长期的低增长时期，而这并非简单量化宽松政策就能化解。如果强行大规模刺激投资，就可能恶化投资与储蓄关系，即使推动通胀和增长短期回升，也难以改变经济成长的长期趋势。

**人口与增长**

全球低增长与全球人口结构日渐老龄化进程及发展趋势密切相关。国内外大量研究成果都表明，人口变动对经济增长有着非常重要影响。数据显示，全球人口年增长从2008年的1.19%降至2012年的1.15%；全球劳动参与率也从2005年的65.24%下降至2012年的64.24%。

密歇根大学人口研究中心David Lam4月提交给联合国人口与发展委员会的最新报告预计，全球人口年增长将继续放缓，其长至2100年的预测分三种情景：年增速最差放缓至-0.7%；最好为0.78%；其中劳动人口2011-2015年间增长25%，2016-2030年增速大幅降至14%，而其中45-64岁老人增幅达25%。

为进一步说明人口结构变化对经济影响，我们借鉴人口学家迈德鲁尼（Maddaloni）等人研究思想。他们以索罗（Solow）增长核算模型为基础，将实际GDP增长分解为三个要素，即劳动年龄人口增长、劳动生产率提升及劳动力参与率变化，来分别推算对经济成长的贡献。

根据中国国家统计局数据计算，自1991年至2012年，中国劳动生产率对GDP成长贡献最大，过去十年贡献率都在九成以上，但最近几年劳动生产率的年增速明显放缓，从2007年13.6%增速峰值大幅下降至2012年7.2%左右。

欲浏览中国劳动生产率对GDP贡献率关系图，请点选：link.reuters.com/neh58v

从趋势看，中国劳动生产率增速未来还将放缓，这源于决定劳动生产率的劳动者平均熟练程度、生产组织和管理以及自然条件等因素提升将放缓，除非在科技进步、组织创新及全社会管理效率等方面能取得新的突破。

而中国劳动参与率和未来人口增长下降对中国经济发展将带来负面冲击，且影响会逐步加深。同样根据统计局数据计算，1991-2012年劳动参与率变化对GDP成长的贡献超过负4%。鉴于中国劳动参与率2012年还处于全球相对高位，未来劳动参与率下降和劳动时间缩短将对经济形成负面影响。

据有关人口预测显示，中国劳动参与率自2013年后逐渐降低，至2030年将降至67.5%，约9.35亿人，其中实际有效劳动供给从2011年7.52亿降至2030年的7亿。与此同时，65岁及以上人口比例从2012年8.68%升至2050年逾25%，社会抚养比率将大幅上升，对经济成长造成较大负面影响。

人口结构变化，尤其是人口老龄化之所以对经济有如此重要的影响，与上述逻辑存在内在统一，也就是它会通过储蓄、投资、以及消费、资产配置和要素市场等诸多渠道改变人们的经济活动和行为。

有关跨国样本研究显示，老年抚养比率上升1个百分点，将使国民储率下降0.54个百分点。而储蓄下降将直接导致投资下降，投资扩张增速也会因人口老龄化而下降，以适应劳动相对短缺的局面。

总体上，人口老龄化对投资率的负面效应要大于对储蓄，这源于投资回报率下降。这一现象在发达经济体表现较为明显。这反过来也较好阐释了全球通胀和GDP增速未来发生较大长期背离的可能性不大；当然，国别情况可能不同。

事实表明，日本、欧洲人口老龄化问题已对经济成长形成较大制约。数据还显示，欧盟人口年增长已从2007年0.46%放缓至2012年0.27%；同期日本人口主要为负增长。比较而言，美国人口增速状况要远好于欧日，也好于中国。当然，这部分得益于其相对有吸引力的移民政策。

欲浏览全球及主要经济体人口增长走势图，请点选：link.reuters.com/geh58v

纽约联储经济学家Samuel Kapon和Joseph Tracy最近研究认为，美国劳动参与率从2007年高点到2009年下降4.4个百分点至逾58%水平，持续至今，可能具有趋势性。有经济学家还分析认为，美国2010-2013年间660万人退出劳动力队伍中有61%是退休，这一比例较三年前高出一倍多；因伤残退出劳动力队伍比例占28%，亦明显上升。

正因为此，这一趋势促使美联储在今年3月政策前瞻指引中取消失业率降至6.5%作为加息核心考量。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯上月末表示，“目前我预计低通胀及高失业率意味着美联储将维持近零利率直到2015年很晚的时候。”

与此同时，中国政府在看到自身经济成长潜力的同时，也应该正视中国及全球经济结构失衡、人口变化、产业链分工与重组等诸多问题带来的趋势性影响，适度相应调整增长政策，不过度着力维持自身经济高增长是契合现实的。