重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月8日-4月11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周宽幅震荡后接近持平于上周末水平，但交投中枢略微 上升。尽管最新贸易数据出炉为市场提供判断依据，但市场预期仍有分化。考虑到美国即将 公布汇率操纵国报告以及美国曾对人民币贬值提出警告，市场判断短期可能继续震荡走升， 但仍需观察中间价以及央行可能的方向指引。 公开市场操作: --当周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大 量财税上缴将导致流动性波动，央行未完全对冲当周较大的正回购到期资金，14天正回购继 续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。 业内人士并指出，今年经济下行压力较大，决策层已明确表态将根据形势变化加大预调 微调力度，棚户区改造等财政扩张政策已先行，相较于去年下半年偏紧的基调，货币政策亦 会以稳健中略偏宽松予以配合。 债市: --中国银行间债市当周现券震荡走强，月初例行补缴准备金对资金面影响有限，流动性依 旧充裕，此外3月贸易数据疲弱，现券买盘渐增，交投仍主要集中在中短期品种上，不过期 间招标的三年和一年期国债定位均偏高，显示在供给压力下机构对绝对收益亦有一定要求， 债市料将延续震荡偏强的格局。 票据: --中国票据市场转贴利率当周小幅下跌，虽遭遇存款准备金补缴，但本周资金面持续偏宽 松，场内收票需求盛过供给力量。针对短期市场走势，交易员认为，资金面应可抵挡住财税 缴款的考验，转贴利率续下探存在可能。 股市: --中国股市沪综指 当周震荡上升，累计上涨3.48%，创下两个月来最大单周涨幅。 随着大量公司年报陆续公布，相当多中小成长公司因估值过高，炒作退潮，低估值的蓝筹股 受到关注。而周四中国证监会公布沪港通机制的启动，更是令银行、保险等蓝筹股及券商股 振奋不己。在连续四天上涨后，周五沪综指稍作调整，收在2,130.542点。 期市: --上海期铜当周震荡下滑。前半周铜价相对坚挺，但受智利铜企Codelco全年产量将超去 年加剧供应压力，且中国外贸双降引发中国经济前景的忧虑，铜价出现回落。主力7月合约< SCFN4>周五收报46,480元，本周累计下跌0.45%。 --上海期金当周呈强劲反弹之势，上涨逾2%，结束此前连续三周下滑。受乌克兰紧张局势 支撑，且周三公布的美联储会议记录显示，决策者在结束购债之后不会急于升息等因素影响 ，金价出现较强反弹。上海期金主力1406合约 周五上涨收报每克263.25元。(完) (整理 李文科; 审校 曾祥进)