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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 18:58 BJT

****离岸人民币综述：沪港直通车将启航，跨境资金循环加速带动离岸发展--PDF版本****

路透香港4月11日 - 离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透中文于每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选:link.reuters.com/qev48v 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选:link.reuters.com/pev48v 如您希望以电邮形式定期收到该CNH视点,请点选以下链接登记: here
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