东南亚股市：印尼股市收高但周线下滑，大选结果预示政局存在不确定性

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透新加坡4月11日 - 印尼股市周五收高，周线跌幅缩小，此前受挫的大盘股迎来逢低买盘；投资者权衡政治不确定性，此前主要反对党的选举获胜不够令人信服。
印尼股市 收高1.1%，继前日下跌3%后收复部分跌幅。Bank Mandiri 和Rakyat Indonesia 股票均在周四大跌后反弹。
印尼股市本周下滑0.9%。
新加坡股市 、马来西亚股市 和泰国股市 近期上涨后本周均走低。菲律宾股市 和越南股市 表现出色，本周分别上扬0.6%和1.3%。
泰国股市因公共节假日将在下周一、二休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 416.81 417.74 -0.22 +7.32 388.37
新加坡 3198.22 3198.22 -0.17 +0.97 3167.43
马来西亚 1852.66 1852.66 -0.37 -0.77 1866.96
泰国 1389.16 1389.16 -0.03 +6.96 1298.71
印尼 4816.58 4816.58 +1.07 +12.69 4274.18
菲律宾 6596.96 6596.96 -0.63 +12.01 5889.83
越南 600.57 600.57 -0.13 +19.01 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。