东南亚股市：印尼股市收高但周线下滑，大选结果预示政局存在不确定性

路透新加坡4月11日 - 印尼股市周五收高，周线跌幅缩小，此前受挫的大盘股迎来逢低买盘；投资者权衡政治不确定性，此前主要反对党的选举获胜不够令人信服。

印尼股市 收高1.1%，继前日下跌3%后收复部分跌幅。Bank Mandiri 和Rakyat Indonesia 股票均在周四大跌后反弹。

印尼股市本周下滑0.9%。

新加坡股市 、马来西亚股市 和泰国股市 近期上涨后本周均走低。菲律宾股市 和越南股市 表现出色，本周分别上扬0.6%和1.3%。

泰国股市因公共节假日将在下周一、二休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 416.81 417.74 -0.22 +7.32 388.37

新加坡 3198.22 3198.22 -0.17 +0.97 3167.43

马来西亚 1852.66 1852.66 -0.37 -0.77 1866.96

泰国 1389.16 1389.16 -0.03 +6.96 1298.71

印尼 4816.58 4816.58 +1.07 +12.69 4274.18

菲律宾 6596.96 6596.96 -0.63 +12.01 5889.83

越南 600.57 600.57 -0.13 +19.01 504.63

(完)

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