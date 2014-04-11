日本个股：丸红株式会社遭遇中国大豆买家违约--消息

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透新加坡/东京4月11日 - 三位消息人士表示，中国进口商违约的大豆船货至少有一批是丸红株式会社 (Marubeni)卖出的。当前中国油籽贸易受到需求放缓和信贷紧缩的冲击。
丸红株式会社是中国最大的大豆供应商之一，每年和Gavilon总计向中国出售1,500-1,600万吨大豆，相当于中国每年进口量6,000万吨的约四分之一。去年丸红株式会社收购了Gavilon。
中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。
东京的一位知情人士表示，丸红株式会社因中国买家违约4-5批大豆船货，而要蒙受400万美元的亏损。这些中国买家无法获得信用证。
对于中国买家是否违约的询问，丸红株式会社东京发言人拒绝置评。
北京一大豆贸易商称，丸红株式会社出售的大豆船货在中国遭遇违约，新加坡一油籽贸易商称在发往中国的船货中，至少有一批是丸红株式会社售出的。
新加坡的消息人士称，“上周违约的船货仍在海上。”(完)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。