日本个股：丸红株式会社遭遇中国大豆买家违约--消息

路透新加坡/东京4月11日 - 三位消息人士表示，中国进口商违约的大豆船货至少有一批是丸红株式会社 (Marubeni)卖出的。当前中国油籽贸易受到需求放缓和信贷紧缩的冲击。

丸红株式会社是中国最大的大豆供应商之一，每年和Gavilon总计向中国出售1,500-1,600万吨大豆，相当于中国每年进口量6,000万吨的约四分之一。去年丸红株式会社收购了Gavilon。

中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

东京的一位知情人士表示，丸红株式会社因中国买家违约4-5批大豆船货，而要蒙受400万美元的亏损。这些中国买家无法获得信用证。

对于中国买家是否违约的询问，丸红株式会社东京发言人拒绝置评。

北京一大豆贸易商称，丸红株式会社出售的大豆船货在中国遭遇违约，新加坡一油籽贸易商称在发往中国的船货中，至少有一批是丸红株式会社售出的。