国际油市：亚洲柴油裂解价差微跌，因需求低迷

路透首尔4月11日 - 亚洲柴油裂解价差周五微跌，受累于需求疲弱，不过交易商预计市场将在5月回暖，因很多炼厂关闭单元进行维护导致供应减少。

路透数据显示，5月柴油裂解价差下滑至三日低点，较迪拜原油每桶升水17.73美元；航煤裂解价差保持在低位每桶15.53美元。

不过交易商称整体人气仍旧坚挺，因5月出口料较4月进一步减少，这是由于台湾、韩国等地炼厂将关闭单元进行维护。

尽管中国炼厂也许仍剩余部分船货可售，但市场人士正关注该国5月需求前景。大型炼厂维护可能会耗尽过剩供应，减少出口。

一家交易商称，中东需求也有可能会支撑市场，因中东地区希望在穆斯林斋月之前大量买入。

一家炼厂消息人士称，台湾中油公司售出30万桶含硫量为0.25%的柴油，5月交货，价格为较新加坡离岸价(FOB)报价每桶贴水0.4美元。但该人士未提供买家细节。

Sietco向兴隆出售10万桶航煤，4月26-30日装运，与新加坡FOB报价持平。(完)

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