国际油市：亚洲柴油裂解价差微跌，因需求低迷

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透首尔4月11日 - 亚洲柴油裂解价差周五微跌，受累于需求疲弱，不过交易商预计市场将在5月回暖，因很多炼厂关闭单元进行维护导致供应减少。
路透数据显示，5月柴油裂解价差下滑至三日低点，较迪拜原油每桶升水17.73美元；航煤裂解价差保持在低位每桶15.53美元。
不过交易商称整体人气仍旧坚挺，因5月出口料较4月进一步减少，这是由于台湾、韩国等地炼厂将关闭单元进行维护。
尽管中国炼厂也许仍剩余部分船货可售，但市场人士正关注该国5月需求前景。大型炼厂维护可能会耗尽过剩供应，减少出口。
一家交易商称，中东需求也有可能会支撑市场，因中东地区希望在穆斯林斋月之前大量买入。
一家炼厂消息人士称，台湾中油公司售出30万桶含硫量为0.25%的柴油，5月交货，价格为较新加坡离岸价(FOB)报价每桶贴水0.4美元。但该人士未提供买家细节。
Sietco向兴隆出售10万桶航煤，4月26-30日装运，与新加坡FOB报价持平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。