国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水拓宽至逾六个月低点，因市场供应过剩

路透新加坡4月11日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周五连续第三日拓宽，降至逾六个月低点，市场仍在艰难地消化过剩供应。

路透数据显示，380-cst燃料油贴水拓宽至较新加坡现货价格每吨贴水2.25美元，前日为每吨贴水1.75美元。

不过令市场稍感安慰的是，5月进入新加坡的西方燃料油供应可能创三个月低点，使该地区有更多时间消化过剩供应。

一份航运和贸易调查周五显示，下个月运抵新加坡的燃料油初步预计约为360万吨，为2月以来最低初步预估值。

另有50万吨燃料油计划在5月运抵中国和韩国，令亚洲总供应为410万吨，为3月以来最低水平。

马来西亚最大的商用油库存设施将在周六开始运营，接受首批燃料油船货，这将扩大亚洲在油料库存业务上的份额，也将提升该国相对于邻国新加坡的竞争力。

维多公司向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，5月7-11日装运，价格为较新加坡现货报价每吨贴水2美元。(完)

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