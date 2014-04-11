国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水拓宽至逾六个月低点，因市场供应过剩

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透新加坡4月11日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周五连续第三日拓宽，降至逾六个月低点，市场仍在艰难地消化过剩供应。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水拓宽至较新加坡现货价格每吨贴水2.25美元，前日为每吨贴水1.75美元。
不过令市场稍感安慰的是，5月进入新加坡的西方燃料油供应可能创三个月低点，使该地区有更多时间消化过剩供应。
一份航运和贸易调查周五显示，下个月运抵新加坡的燃料油初步预计约为360万吨，为2月以来最低初步预估值。
另有50万吨燃料油计划在5月运抵中国和韩国，令亚洲总供应为410万吨，为3月以来最低水平。
马来西亚最大的商用油库存设施将在周六开始运营，接受首批燃料油船货，这将扩大亚洲在油料库存业务上的份额，也将提升该国相对于邻国新加坡的竞争力。
维多公司向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，5月7-11日装运，价格为较新加坡现货报价每吨贴水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。