国际油市：亚洲汽油裂解价差接近九个月高点，受美国需求强劲支撑

路透新加坡4月11日 - 亚洲汽油裂解价差周五触及每桶10.5美元，为2013年7月22日以来高点，美国需求格外强劲，抵消了印尼5月进口需求较4月下滑的影响。

能源资料协会(EIA)数据显示，4月4日止当周，美国汽油库存减少520万桶至2.10亿桶，降幅大于预期的减少72.9万桶。

交易商称，西方市场强劲，可能会推动交易商停止将船货运往东方。

不过他们还称，印尼5月汽油进口需求约为890万桶，低于4月的近950万桶。

亚洲石脑油裂解价差周五回升至两个半月高点每吨145.25美元，因多头仍关注流向东方的替代品液化石油气(LPG)。由于运费高昂，流向东方的LPG数量有限。

Lukoil向BP售出一批92号汽油船货，5月1-5日装运，价格为每桶117.7美元。嘉能可向Phillips 66售出一批92号汽油船货，5月7-11日装运，价格为每桶117.5美元。

中国石油从托克买入一批92号汽油船货，5月1-5日装运，价格为每桶117.4美元。中国石油还向Sietco售出一批95号汽油船货，5月6-10日装运，价格为每桶121.4美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻