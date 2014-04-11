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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 21:39 BJT

美国热股：摩根大通第一季获利逊于预期，盘初股价下跌逾4%

路透4月11日 - 摩根大通(JP Morgan Chase) 公布财报称，第一季获利逊于预期；该公司证券交易收入下滑，因市场对经济复苏力度和美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率意图持不确定态度。

该公司股票周四收在57.4美元，周五盘初下跌4.6%，报54.79美元。(完)
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