美国热股：GAP同店销售降幅高于预期，盘初股价下滑4%

路透4月11日 - 服装零售商GAP 公布称，3月同店销售降幅高于预期。该公司3月同店销售下滑6%，而汤森路透I/B/E/S分析师预估为下滑4.7%。

Janney Capital Markets将该公司评级下调为中性，而Sterne Agee & Leach将其目标价从48美元降至47美元。