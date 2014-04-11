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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 21:37 BJT

美国热股：GAP同店销售降幅高于预期，盘初股价下滑4%

路透4月11日 - 服装零售商GAP 公布称，3月同店销售降幅高于预期。该公司3月同店销售下滑6%，而汤森路透I/B/E/S分析师预估为下滑4.7%。

Janney Capital Markets将该公司评级下调为中性，而Sterne Agee & Leach将其目标价从48美元降至47美元。

该公司股票周四收在39.29美元，周五盘初下滑4%。(完)
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