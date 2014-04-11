美国热股：BofI子公司收购H&R Block银行业务，盘初股价大涨8%

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透4月11日 - 美国报税服务商H&R Block表示，将把其银行业务部门出售给BofI Holding 旗下的BofI Federal Bank。BofI Federal称本次交易后，将得到4.5-5.5亿美元的客户存款和预付卡结余。交易也将令H&R Block摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)的监管。
BofI Holding股票周四收在74.44美元，周五盘初大涨约8%。(完)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。