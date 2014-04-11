美国热股：BofI子公司收购H&R Block银行业务，盘初股价大涨8%

路透4月11日 - 美国报税服务商H&R Block表示，将把其银行业务部门出售给BofI Holding 旗下的BofI Federal Bank。BofI Federal称本次交易后，将得到4.5-5.5亿美元的客户存款和预付卡结余。交易也将令H&R Block摆脱美国联邦储备理事会(美联储/FED)的监管。