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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 21:34 BJT

美国热股：American Vanguard预计第一季营收大降，盘初下跌近3%

路透4月11日 - 化学品生产商American Vanguard 表示，预计第一季营收下滑33%，受累于美国中西部天气状况导致的库存增加。该公司预计获利介于盈亏平衡到每股盈利几美分之间。

BofI Holding股票周四收在20.48美元，周五盘初下跌近3%。(完)
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