中美贸易：中国拒收转基因玉米，美国企业损失4.27亿美元--行业协会

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透伦敦4月11日 - 华尔街日报周五报导称，据美国一行业协会，自去年年末中国已经拒收了近145万吨美国玉米船货。
全美谷物饲料协会(NGFA)预计，因中国拒收转基因玉米，已经造成这些美国公司营收损失4.27亿美元，并不得不转换销售路线。
该行业组织数字是基于出口企业的数据得出的，其称1月以来美国向中国出口的玉米和相关产品较上年同期下滑85%。(完)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。