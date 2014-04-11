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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 21:45 BJT

中美贸易：中国拒收转基因玉米，美国企业损失4.27亿美元--行业协会

路透伦敦4月11日 - 华尔街日报周五报导称，据美国一行业协会，自去年年末中国已经拒收了近145万吨美国玉米船货。

全美谷物饲料协会(NGFA)预计，因中国拒收转基因玉米，已经造成这些美国公司营收损失4.27亿美元，并不得不转换销售路线。

该行业组织数字是基于出口企业的数据得出的，其称1月以来美国向中国出口的玉米和相关产品较上年同期下滑85%。(完)
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