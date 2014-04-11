美国股市：开低，此前摩根大通公布的财报不及预期

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透纽约4月11日 - 美国股市周五低开，摩根大通(JP Morgan Chase) 在大型银行中首先公布财报，获利低于预期。
该公司股价开盘跌3.7%至55.29美元。
道琼工业指数 下滑82.52点或0.51%至16,087.70点。标准普尔500指数 跌10.09点或0.55%至1,822.99点。Nasdaq指数 下跌38.89点或0.96%至4,015.22点。
本周道琼工业指数和标普指数分别下跌2%和2.2%；Nasdaq指数下挫2.6%，有望连续第三周周线下滑。(完)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。