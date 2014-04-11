美国股市：开低，此前摩根大通公布的财报不及预期

路透纽约4月11日 - 美国股市周五低开，摩根大通(JP Morgan Chase) 在大型银行中首先公布财报，获利低于预期。

该公司股价开盘跌3.7%至55.29美元。

道琼工业指数 下滑82.52点或0.51%至16,087.70点。标准普尔500指数 跌10.09点或0.55%至1,822.99点。Nasdaq指数 下跌38.89点或0.96%至4,015.22点。

本周道琼工业指数和标普指数分别下跌2%和2.2%；Nasdaq指数下挫2.6%，有望连续第三周周线下滑。(完)