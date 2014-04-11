G20公报：G20监控乌克兰局势，留意经济和金融稳定风险-公报草案

路透华盛顿4月11日 - 根据20国集团(G20)财长和央行行长会议公报草案，全球主要经济体正监控乌克兰经济局势，留意任何经济和金融稳定风险。

路透周五获悉的公报草案中还指出，国际货币基金组织(IMF)和世界银行仍积极准备，透过政策建议和金援帮助有需要的国家应对“经济挑战”。

草案称，预计今年全球经济成长增强，但仍对重大风险和脆弱点保持警惕。G20承诺，将因应政策行动的校正及时明确的进行沟通，留意对全球经济的影响。

G20称，对推迟实施2010年达成协议的IMF配额和监管改革“深感失望”，敦促美国尽早批准IMF改革。如果年底前没有批准IMF改革，IMF会研究之后措施的选项，并加以讨论。

G20公报草案没有特别提及在2月G20公报中包括的宽松货币政策和政策正常化。(完)