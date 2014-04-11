欧元债市：希腊公债收益率上升，因对希腊重回债市的欢愉情绪减退

* 希腊五年期新债收益率周五升至5%以上

* 该公债周四发售时收益率为4.95%

* 其他较长年期的希腊公债收益率也跳升

路透伦敦4月11日 - 希腊公债收益率周五上涨，因投资人对希腊重回债市融资前该国公债涨势获利了结，甚至受青睐的希腊五年期新债也抵不住沽压下跌。

希腊在2010年获得救助后于周四首次发行新债，需求规模为供应的七倍。

这次希腊发行公债的成绩周四提振其他欧元区公债，但这批希腊新债在周五的表现不是一帆风顺，因投资人对这些较高风险资产失去兴趣。

“对昨日希腊发行新债的欢愉情绪减退，”丹麦丹斯克银行资深分析师Owen Callan说。

“人们认识到的事实是，希腊重获某种融资途径当然是好，但希腊经济复苏仍有很长的路要走。”

希腊五年期新债 收益率在周五上升至5%以上，周四发行时收益率为4.95%。该收益率在周五稍早下跌，但这引发周四买家立即获利了结。公债收益率上升，因其价格下跌。

较长期希腊公债收益率跳升，10年期希腊公债 收益率上升超过三分之一个百分点，至6.32%。

在周四希腊发行新债前，10年期希腊公债收益率跌至6%以下的四年低点。

“很显然，许多买入希腊公债的人不是买入并持有的投资者，他们只是短线投资者，”一交易商说。

周五，其他欧元区公债收益率也攀升，且全球股市下滑。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]