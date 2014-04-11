欧元债市：希腊公债收益率上升，因对希腊重回债市的欢愉情绪减退

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
* 希腊五年期新债收益率周五升至5%以上
* 该公债周四发售时收益率为4.95%
* 其他较长年期的希腊公债收益率也跳升
路透伦敦4月11日 - 希腊公债收益率周五上涨，因投资人对希腊重回债市融资前该国公债涨势获利了结，甚至受青睐的希腊五年期新债也抵不住沽压下跌。
希腊在2010年获得救助后于周四首次发行新债，需求规模为供应的七倍。
这次希腊发行公债的成绩周四提振其他欧元区公债，但这批希腊新债在周五的表现不是一帆风顺，因投资人对这些较高风险资产失去兴趣。
“对昨日希腊发行新债的欢愉情绪减退，”丹麦丹斯克银行资深分析师Owen Callan说。
“人们认识到的事实是，希腊重获某种融资途径当然是好，但希腊经济复苏仍有很长的路要走。”
希腊五年期新债 收益率在周五上升至5%以上，周四发行时收益率为4.95%。该收益率在周五稍早下跌，但这引发周四买家立即获利了结。公债收益率上升，因其价格下跌。
较长期希腊公债收益率跳升，10年期希腊公债 收益率上升超过三分之一个百分点，至6.32%。
在周四希腊发行新债前，10年期希腊公债收益率跌至6%以下的四年低点。
“很显然，许多买入希腊公债的人不是买入并持有的投资者，他们只是短线投资者，”一交易商说。
周五，其他欧元区公债收益率也攀升，且全球股市下滑。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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