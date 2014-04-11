英国金融市场：英镑下滑，但英国经济前景强劲令英镑本周上涨

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
路透伦敦4月11日 - 英镑兑美元的涨势周五暂歇，本周大幅上扬。在下周英国公布就业和通胀数据之前，投资者稍事喘息，未建新仓。
英镑兑欧元下滑，此前数据显示英国2月建筑业产出收缩，但收缩主要是因为恶劣的天气。多数分析师仍然预计，英国的经济复苏动能将增加，这可能支持对于英国央行将较预期更早收紧货币政策的看法。
交易员表示，将等待周二的通胀数据和周三的就业报告以寻找更多线索。通胀下滑将减轻英国央行收紧货币政策的压力。而就业数据强劲以及薪资增长加快可能会强化对于升息的预期。
英镑/美元 下跌0.3%至1.6730美元，周四曾触及1.6821，距离2月中创下的2014年内高点1.6823不远。尽管英镑周五走低，但仍有望本周录得约1%的升幅。
英镑的涨势部分归因于英国数据强劲以及美元走软。在美联储会议记录反映出温和立场后，美元回撤。美元在周五小幅反弹，部份原因是好于预期的美国生产者物价指数(PPI)。
“我们看到美元有些反击，这对英镑走势有些影响，”FxPro的研究部主管Simon Smith说道，“英镑一直在走高，除非英国数据表现令人意外，否则英镑兑美元料留守在1.67-1.6850的区间。”
交易商称，英镑贸易加权指数 的阻力位在约86.40，近几周曾两次触碰又弹离该水准。
欧元/英镑 升0.25%至0.8295英镑，延续本周稍早自一个月低点0.82315反弹的势头。
债市方面，30年期英债 收益率跌至去年6月来最低，英债价格周五延续周四大涨的势态，跟随美债走高，之前摩根大通公布业绩令人失望。
30年期英债收益率下跌2个基点，报3.415%，10年期英债收益率 触及2.594%的10月底来最低。10年期英债/德债 收益率差持稳在110个基点。(完)
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路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 3,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/19 28 2.75% 200 2017/4/20 7 2.45% 700