英国金融市场：英镑下滑，但英国经济前景强劲令英镑本周上涨

路透伦敦4月11日 - 英镑兑美元的涨势周五暂歇，本周大幅上扬。在下周英国公布就业和通胀数据之前，投资者稍事喘息，未建新仓。

英镑兑欧元下滑，此前数据显示英国2月建筑业产出收缩，但收缩主要是因为恶劣的天气。多数分析师仍然预计，英国的经济复苏动能将增加，这可能支持对于英国央行将较预期更早收紧货币政策的看法。

交易员表示，将等待周二的通胀数据和周三的就业报告以寻找更多线索。通胀下滑将减轻英国央行收紧货币政策的压力。而就业数据强劲以及薪资增长加快可能会强化对于升息的预期。

英镑/美元 下跌0.3%至1.6730美元，周四曾触及1.6821，距离2月中创下的2014年内高点1.6823不远。尽管英镑周五走低，但仍有望本周录得约1%的升幅。

英镑的涨势部分归因于英国数据强劲以及美元走软。在美联储会议记录反映出温和立场后，美元回撤。美元在周五小幅反弹，部份原因是好于预期的美国生产者物价指数(PPI)。

“我们看到美元有些反击，这对英镑走势有些影响，”FxPro的研究部主管Simon Smith说道，“英镑一直在走高，除非英国数据表现令人意外，否则英镑兑美元料留守在1.67-1.6850的区间。”

交易商称，英镑贸易加权指数 的阻力位在约86.40，近几周曾两次触碰又弹离该水准。

欧元/英镑 升0.25%至0.8295英镑，延续本周稍早自一个月低点0.82315反弹的势头。

债市方面，30年期英债 收益率跌至去年6月来最低，英债价格周五延续周四大涨的势态，跟随美债走高，之前摩根大通公布业绩令人失望。

30年期英债收益率下跌2个基点，报3.415%，10年期英债收益率 触及2.594%的10月底来最低。10年期英债/德债 收益率差持稳在110个基点。(完)

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