欧洲股市：大跌，受美国科技股遭抛售拖累

* FTSEurofirst 300指数下挫1.4%，本周大跌3%

* 高贝它系数银行股也受创

* 尽管欧洲股市回落，但继续有流入资金

路透巴黎4月11日 - 欧洲股市周五下挫，延续本周跌势，且和美股被抛售的走势一致。科技股和生物科技股领跌美股，因忧虑一些股票估值过高。

欧洲科技股是受创最大的板块之一，苹果iPhones等智能手机芯片设计商ARM 大跌4.5%。

全球最大的半导体工业设备生产商ASML 急跌3.5%，电信设备生产商阿尔卡特-朗讯 下挫2%，晶片生产商英飞凌 挫跌2.9%。

“美股修正蔓延至欧洲市场，美股修正可能还没有结束，但事实是，欧股下跌主要是因美股修正，”Global Equities量化销售交易部主管David Thebault说。

“人们从估值过高的板块撤走资金，寻找其他估值较低的股票。市场正面的长期趋势未变，这次回落只是消除泡沫。”

欧洲科技股较整体市场出现溢价，但和美国科技股不同，估值并没有大幅攀升。

汤森路透数据显示，STOXX Europe 600科技股指数 市盈率为大约20，低于医疗保健股、工业股、旅游和休闲股，以及建筑股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 收低1.4%，报1,312.92点，本周下跌3%。

欧洲银行股周五跌幅居前，Bankinter 挫跌2.3%，Natixis 下滑2.7%。本周，STOXX Europe 600银行指数 大跌4.3%。

尽管欧股本周回落，但汤森路透Lipper数据显示，截至4月9日的七日期间，美国投资者的资金流向欧洲股市。

Lipper向包括上市交易基金(ETF)在内的102家美国基金进行的调查显示，流入欧洲股市的资金达到2.52亿美元，多于之前一周的1.9亿美元。

自年初以来，欧洲股市得到美国投资者大量资金，有13周录得净流入，仅有一周是净流出。