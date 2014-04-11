日本经济：央行总裁黑田东彦称在达到日本央行物价目标的道路上才走了一半

香港已公布经济指标--2017/4/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透华盛顿4月11日 -
* 日本央行总裁黑田东彦:日本在达到日本央行物价目标的道路上才走了一半
* 黑田东彦:如果在达到物价目标上受到威胁，日本央行在必要时准备调整货币政策
* 黑田东彦:此次G20会议有关货币政策的讯息同悉尼会议一样
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。