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货币新闻 | 2014年 4月 12日 星期六 02:52 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称在达到日本央行物价目标的道路上才走了一半

路透华盛顿4月11日 -

* 日本央行总裁黑田东彦:日本在达到日本央行物价目标的道路上才走了一半

* 黑田东彦:如果在达到物价目标上受到威胁，日本央行在必要时准备调整货币政策

* 黑田东彦:此次G20会议有关货币政策的讯息同悉尼会议一样
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