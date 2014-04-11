纽约期市：咖啡期货因预报巴西有雨而从两年高位回落，原糖下滑

香港已公布经济指标--2017/4/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透纽约/伦敦4月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，为七个交易日内首次，因预报巴西有雨，但本周升幅为五周来最大。
伦敦白糖期货下挫3%，5月合约将在周二到期。ICE原糖期货也下跌，因一飓风在澳洲甘蔗种植地区的北面登陆。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低4.85美分，或2.3%，报每磅2.0355美元，之前触及2.1090美元高位，为该合约自2012年2月来最高。
该合约本周上涨8.8%，为五周来最大周度升幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌16美元，或0.7%，收报每吨2,142美元。
Liffe-5月白糖合约 收低12.90美元，或2.9%，报每吨436.00美元，本周下跌6%，为2012年10月来表现最差的一周。
ICE-5月原糖期货 收跌0.28美分，或1.6%，报每磅16.80美分。
ICE-7月可可合约 收高14美元，或0.7%，报每吨2,999美元。Liffe-7月可可合约 收升15英镑，或0.8%，报每磅1,884英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。