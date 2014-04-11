纽约期市：咖啡期货因预报巴西有雨而从两年高位回落，原糖下滑

路透纽约/伦敦4月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，为七个交易日内首次，因预报巴西有雨，但本周升幅为五周来最大。

伦敦白糖期货下挫3%，5月合约将在周二到期。ICE原糖期货也下跌，因一飓风在澳洲甘蔗种植地区的北面登陆。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低4.85美分，或2.3%，报每磅2.0355美元，之前触及2.1090美元高位，为该合约自2012年2月来最高。

该合约本周上涨8.8%，为五周来最大周度升幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌16美元，或0.7%，收报每吨2,142美元。

Liffe-5月白糖合约 收低12.90美元，或2.9%，报每吨436.00美元，本周下跌6%，为2012年10月来表现最差的一周。

ICE-5月原糖期货 收跌0.28美分，或1.6%，报每磅16.80美分。

ICE-7月可可合约 收高14美元，或0.7%，报每吨2,999美元。Liffe-7月可可合约 收升15英镑，或0.8%，报每磅1,884英镑。(完)

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