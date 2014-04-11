芝加哥期市：CBOT大豆连跌第二日，因技术卖压和中国取消大豆进口

路透4月11日 - 美国大豆期货周五下挫1.2%，连跌第二日，交易商表示，因技术性卖盘，以及中国买家因信用证问题取消大豆进口，为市场带来压力。

豆粕走弱也向大豆施压。豆粕下挫1.4%，因终端用户需求清淡，且现货基差走低。

本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆期货下滑0.7%，结束之前三周连升之势。

这是5月大豆合约自3月17日来首次收在10日移动均线以下。

本周，5月豆粕 下跌1.3%，但周五在接近20日移动均线时寻获支撑。

本周，5月豆油 升1.3%，受出脱豆粕/豆油套利交易支撑。

美国农业部(USDA)称，民间出口商表示，出口销售33万吨2014/15年大豆到不知名的目的地。

5月大豆期货合约 跌19-1/4美分，结算价报每蒲式耳14.63美元。

5月豆粕合约 收低6.6美元，报每短吨472.9美元。5月豆油合约 下滑0.40美分，报42.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,617口，豆粕为92,599口，豆油为97,624口。(完)

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