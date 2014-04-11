芝加哥期市：CBOT大豆连跌第二日，因技术卖压和中国取消大豆进口

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
路透4月11日 - 美国大豆期货周五下挫1.2%，连跌第二日，交易商表示，因技术性卖盘，以及中国买家因信用证问题取消大豆进口，为市场带来压力。
豆粕走弱也向大豆施压。豆粕下挫1.4%，因终端用户需求清淡，且现货基差走低。
本周，芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆期货下滑0.7%，结束之前三周连升之势。
这是5月大豆合约自3月17日来首次收在10日移动均线以下。
本周，5月豆粕 下跌1.3%，但周五在接近20日移动均线时寻获支撑。
本周，5月豆油 升1.3%，受出脱豆粕/豆油套利交易支撑。
美国农业部(USDA)称，民间出口商表示，出口销售33万吨2014/15年大豆到不知名的目的地。
5月大豆期货合约 跌19-1/4美分，结算价报每蒲式耳14.63美元。
5月豆粕合约 收低6.6美元，报每短吨472.9美元。5月豆油合约 下滑0.40美分，报42.10美分。
今日CBOT大豆预估成交量为204,617口，豆粕为92,599口，豆油为97,624口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 3,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/19 28 2.75% 200 2017/4/20 7 2.45% 700