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市场报道 | 2014年 4月 12日 星期六 05:03 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦在交投震荡中收低，关注美国大平原降水

路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在交投震荡中收低，交易商表示，预期美国大平原南部将迎来有利作物生长的降水，令市场承压。

CBOT-5月小麦 收低2美分，报每蒲式耳6.60-1/4美元，在200日移动均线切入位6.57-1/4美元获得支撑。

气象学家表示，美国大平原南部影响作物生长的旱情将得到很有限的缓解，因周日只迎来少量零星降雨，但下周的另一个风暴可能带来更多降水。

本周，CBOT-5月小麦 下跌9-1/2美分，或1.4%，连跌第二周。

今日CBOT小麦预估成交量为106,088口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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