纽约期市：ICE期棉持稳，本周收低2.4%

路透纽约4月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五几无变动，在早盘延续上日跌势，下滑至数周低位后获得技术性支撑，价格反弹。

交投最活跃的ICE-7月期棉 小升0.16美分，或0.2%，收报每磅90.45美分，盘中触及两周半低位90.02美分。

本周，次月合约下挫2.4%，为2013年10月底来最大周度跌幅。

ICE-5月合约 收平在89.02美分，之前触及五周低位88.63美分。该合约连续第二日低于40日移动均线切入位89.45美分。

该合约在没有跌穿技术支撑位88.45美分后，吸引了买家入市，令价格反弹。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)