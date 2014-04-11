美国股市：道琼工业指数收跌0.89%，Nasdaq指数下挫1.34%

路透纽约4月11日 - 美国股市周五在交投震荡中下挫，Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌143.37点，或0.89%，至16,026.75点；标准普尔500指数 收低17.39点，或0.95%，至1,815.69点；Nasdaq指数 收跌54.372点，或1.34%，至3,999.734点。

本周，道指跌2.3%，标普500指数下挫2.6%，nasdaq指数大跌3.1%，后两个指数的周度跌幅为2012年6月来最大。(完)