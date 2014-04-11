4月11日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.22%或1.80吨，至804.42吨

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 3,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/19 28 2.75% 200 2017/4/20 7 2.45% 700