国际油市：美国原油升至六周高位，受助于强劲消费者信心数据

香港已公布经济指标--2017/4/18
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
* 美国消费者信心升至九个月高位
* 布兰特原油较美国原油价差进一步收窄至3.26美元
* IEA下调今年全球原油需求增长预估
* 普京表示将履行欧洲天气然合约
路透纽约4月11日 - 美国原油期价周五上涨至约六周高位，受助于汽油需求上升及正面的消费者信心报告，不过，获利了结和需求前景减弱限制了美国原油期价的涨幅。
国际能源署(IEA)周五下调2014年全球石油需求预估，因预计下周来自利比亚的石油供应将增加，消息压低布兰特原油期价。
美国原油和美国汽油期货一起上涨。美国汽油早盘急升，因本周中发布的一份政府报告显示，最新一周汽油库存骤降，暗示在夏季驾驶季开始前汽油需求强劲。
美国4月消费者信心升至九个月高位，也支撑美国原油，且使美国原油较布兰特原油贴水收窄至9月中来最窄。
布兰特原油价格下滑，之前俄罗斯威胁将终止对乌克兰的天然气供应的立场软化。俄罗斯周四表示，如果乌克兰不支付天然气费，将终止对乌克兰的天然气供应，继而影响对欧洲的供应。俄罗斯总统普京周五作出保证，表示“将全面履行我们对欧洲消费者的所有责任。”
美国原油期货 盘中上升最多1.04美元，至104.44美元的日内高位，之后回吐大部份涨幅，收升0.34美元，报每桶103.74美元。
美国RBOB汽油期货 盘中上涨最多3.35美分，至每加仑3.0381美元的日内高位，但回吐大部份升幅，收涨0.65美分，报3.0144美元。
布兰特原油 收跌0.14美元，报每桶107.33美元，但本周仍收升0.5%。
布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R一度收窄至3.26美元，收报3.59美元，为9月19日来最窄。
石油输出国组织(OPEC)周四将2014年全球对其原油需求下调，预计2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。
利比亚国家石油公司周四取消该国东部港口Hariga的不可抗力。
周五稍晚，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至4月8日该周，投机者增加美国原油期货和期权净多头头寸。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
52.77美元是3月22日低点47.01美元至4月12日高点53.76美元升势的14.6%费波纳奇回档位。下一个支撑将为52.17美元，若跌破则可能跌向51.91美元，为2017年2月23日高点54.94美元至47.01美元的61.8%费波纳奇回档位。
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。