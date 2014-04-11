加拿大股市：触及两周低位，因美股抛售持续

台湾债市：五年新券发行前交易殖利率早盘微扬，标债在即观望气氛偏浓
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
路透多伦多4月11日 - 加拿大主要股指周五下挫至两周最低，因美国科技和生物科技股继续遭遇抛售，削弱投资者对股市的兴致，且拖累加拿大股市的多数板块下滑。
忧虑一些股票估值过高，加之美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策存在不确定性，继续打压市场人气。
投资人消化周五公布的美国生产者物价指数升幅为九个月最大的数据。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数连跌第二日，本周下跌约1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌50.31点，或0.35%，报14,257.69点。年内迄今仍上涨约4.7%。
10大类股中有八种下跌。金融股下跌0.2%，工业股下滑0.8%，包括矿业股在内的材料股录得约1%的跌幅。(完)
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 3,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/19 28 2.75% 200 2017/4/20 7 2.45% 700