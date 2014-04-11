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市场报道 | 2014年 4月 12日 星期六 05:21 BJT

加拿大股市：触及两周低位，因美股抛售持续

路透多伦多4月11日 - 加拿大主要股指周五下挫至两周最低，因美国科技和生物科技股继续遭遇抛售，削弱投资者对股市的兴致，且拖累加拿大股市的多数板块下滑。

忧虑一些股票估值过高，加之美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策存在不确定性，继续打压市场人气。

投资人消化周五公布的美国生产者物价指数升幅为九个月最大的数据。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数连跌第二日，本周下跌约1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌50.31点，或0.35%，报14,257.69点。年内迄今仍上涨约4.7%。

10大类股中有八种下跌。金融股下跌0.2%，工业股下滑0.8%，包括矿业股在内的材料股录得约1%的跌幅。(完)
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